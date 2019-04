Fascinerend inkijkje in de PR-machine van de EU. Directeur Communicatie van het Europees Parlement Stephen Clarke in een interview over hoe hij z'n 33 miljoen inzet voor een hogere opkomst én pro-EU-campagne.

In 2014 nog uitbesteed aan reclame-bobo's, nu gewoon helemaal in-house, zoals dat heet. Resultaat: de campagne This time i'm voting, in Nederland onder de diep resonante noemer Deze keer stem ik. Het opkomstpercentage van EU-verkiezingen is vanaf de eerste keer in 1933 van ongeveer 62% alleen maar afgenomen, en staat nu op met 42,6% op het laagste punt ooit. En wij hebben zo'n vermoeden dat mocht de opkomst ditmaal toenemen, dit vooral is omdat men zin heeft om eens lekker op populistische anti-EU-partijen te stemmen.

Dat denkt Clarke eigenlijk ook, en doet er zijn voordeel mee: "We hebben gekeken naar succesvolle campagnes, die van Trump, ­Macron, Brexit: hoe werken die? Die zijn niet opgebouwd rond een partij, instituut of programma maar gebaseerd op een beweging. Met pakkende slogans: ‘Take back control’, ‘Make America great again’, ‘La République en Marche’."

Maar ja, werkt dat wel? "‘Daarom zijn we begonnen met de ground game, zeg maar het ‘strijdperk’ waar je mensen mobiliseert. Daarvoor hebben we de website ­ikstemdezekeer.eu gelanceerd, in alle talen van de EU. Mensen kunnen zich registreren en vrienden uitnodigen dat ook te doen. Ruim 214 duizend hebben dat al gedaan." Een verdienste in Nederland lijkt in ieder geval trio 'De Kiesmannen'. Net 1000 volgers op Facebook en Instagram, maar verkopen wel de grote zaal Paradiso uit. Dat geeft toch te denken.

Op de vraag of 33 miljoen euro belastinggeld uitgeven aan een pro-EU campagne de populisten niet in de kaart speelt, stelt Clarke: "Mijn mandaat komt van het parlementsbestuur. Dat heeft gezegd: de campagne moet het belang van de EU benadrukken, wat ze doet voor de burger. Dus ja, het is een pro-Europese campagne, maar we maken er geen halleluja-Europa-vooruitverhaal van. Geen propaganda maar feiten: als u effectief beleid wilt voor klimaat, migratie en duurzaamheid, ga dan stemmen. Ik daag iedereen uit aan te wijzen waar we liegen. Dat doen we niet."

Ah, feiten.