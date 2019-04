De VVD is inmiddels een grote boze 1 April grap, naast mejuffrouw Rutte met haar valse beloftes (1000 euro, geen geld naar de Grieken etc.), memogate, het vervolg van het dividendbelastingcircus, de nietszeggende inlegvelletjes, het afschaffen van het referendum en ga zo maar door.

De pafferige Nijpels met zo maar een greep uit de man's cabaretkist: voorzitter Raad van Toezicht Reclassering Nederland, kroonlid van de Sociaal-Economische Raad, voorzitter van de Borgingscommissie Energieakkoord.

Wiebes het vleesgeworden faalpakket, leidend aan dementie (geen herinnering aan zijn zelfgeschreven memo's inzake de dividendbelasting), de doener (total fuck up reorganisatiebelastingdienst, als wethouder in A'dam geen orde in het automatiseringsdebacle kunnen brengen, integendeel).

De lijst is eindeloos en de tijd vandaag voor mij is eindig. In mei 2019 kan ik gelukkig weer mijn waardering uitspreken middels mijn stem (tenzij Anne-Wil die inmiddels verhandeld heeft).