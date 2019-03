Sterke column van Asha en commentaar van Kees Boonman over 'fascisme' en 'de jaren dertig'. Goed geduid, UvA-mannetje Matthijs Rooduijn die van Nu tot Nieuwsuur stond te vertellen hoe rechts Thierry Baudet nou eigenlijk is. Knap knipwerk Jinek, dat selectieve shoppen in citaten van de FvD-lijsttrekker in Groningen die de gaskraan niet wil sluiten (maar waarbij Jinek tegenover een ginnegappende tafel vol gasten "vergat" te vermelden dat de gasbaten dan wel in Groningen moeten blijven van Forum). Heldere bijdrage, piswoeste VU-docent in de Ad Valvas. Uitstekend betoogd ook, van alle dolende duidingstheologen in Trouw. Krachtig gespeeld van D'66, PvdA en GroenLinks, die een Cordon Boreale om Forum willen leggen. Iedere verbale PAF tegen de Baudetpartij die afgelopen week was te zien, te lezen en te horen, heeft er aan bijgedragen dat Forum wéér een plus één in de peilingen pakt, en met 27 zetels de vvd inmiddels op een achterstand van 4 zet. In dit tempo is Baudet binnen twee jaar vermoord premier.

Bonusaudio: Vrijdagavond, GrindpadFM, een paar hele bange mannetjes over FvD. Radiocabaret!

Bonusfragment. De winst van Forum voor Democratie betekent een verschuiving binnen rechts, zeiden de optimisten onder Baudet zijn tegenstanders. Want hij eet PVV, vvd, CDA en een stukje D'66 leeg. Maar dat is niet het hele verhaal, want de 8% hogere opkomst bij deze verkiezingen kan voor een derde op het conto van de boreale uilen worden gezet. Forum trekt dus ook nieuwe kiezers. En dat is nog eens enorm democratisch bovendien.