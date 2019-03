Met een miljoen leden kunnen ze wel enige aanspraak maken op een plaats aan die tafel. Maar dan zou je verwachten dat ze de belangen van arbeid zouden behartigen, niet die van GroenLinks. Nee, ook niet met het excuus "een goed milieu is ook in het belang van onze achterban", dan onderhandel je dus over een zo'n klein mogelijke impact op je leden. Maar ach, hun vorige voorzatter zag er ook geen been in om de leden te verraden in wat ze als "het grotere maatschappelijke belang" zag... iets waarvoor ze (wellicht volgens afspraak) trouwens rijkelijk beloond is met een luizenbaantje in Brussel.



Het is treuriger als de FNV inspraak eist op plekken waar ze niets te zoeken hebben. Als ondernemingsraad hebben we ze lang geleden eens om advies gevraagd in een complexe zaak. Antwoord: de FNV helpt jullie, maar alleen als wij voortaan alle onderhandelingen met management mogen doen en jullie een ondergeschikte rol nemen. Met een vertegenwoordiging van de FNV van minder dan 3% in ons bedrijf hebben we ze gezegd waar ze hun "hulp kunnen steken.