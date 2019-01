Ja, en over een tijdje raken het voedsel en het water aan boord weer op, en zijn de klaplopers er weer slecht aan toe, en neemt het grote leuren weer een aanvang. De kapitein (staat me vaag bij iets gelezen te hebben dat hij in verband wordt gebracht met het poeptaart incident van Fortuyn; of is het allemaal weer nep nieuws?) eist dat wij ze opnemen (net als bij die vorige 32), want de SeaWatch vaart toch onder Nederlandse vlag? Nou dan godverdomme! In reactie daarop zullen er weer een paar Gutmenschen stampij gaan maken waar we zo moeilijk over doen "Het zijn er maar 47!" (dat doen die Gutmenschen altijd; beluister op Joop de Nieuws BV, waar Van Jole over die inmiddels 700 (waren er altijd 400) Howicks en Lili's zegt: "Waar hebben we het over? 700 kinderen; het is niet zoiets als een nieuwe Betuwelijn". Dat doen ze werkelijk ALTIJD, al 40 jaar lang: altijd zijn het er "maar"...). En als de eerste klaploper aan boord verschijnselen van scheurbuik begint te vertonen, wordt er even snel besloten door een paar landen: nou, als jij er zoveel neemt, dan neem ik er wel zoveel. Want o jee, stel je voor dat er één doodgaat, dan zijn de rapen natuurlijk gaar.

Waarna vervolgens de SeaWatch koers zet naar de Libische kust om de volgende lading klaplopers op te halen. Dat die schuit nog steeds niet verbeurd verklaard is, en de bemanning aangeklaagd wegens mensensmokkel, tekent het complete failliet en de totale onmacht van de hele EU.