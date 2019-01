Of we even RTL Boulevard konden terugkijken. Het misdaadprogramma waar misdaadverslaggever Peter R. de Vries aan verbonden is scheen gesproken te hebben met een van de daders uit het kopschopfilmpje dat wij allen zo goed kennen. ZIJN DE EERSTE ZES MINUTEN UIT DE UITZENDING GEKNIPT. Dus wij zoeken naar fragmenten op de site van RTL Boulevard: niets te zien. Op de twitter van RTL Boulevard: nada. Op Facebook van RTL Boulevard: Bingo! Iets over Spijkenisse. Wij klikken. Is het fragment verwijderd omdat de dader helemaal geen dader was. "Inmiddels heeft de politie Rotterdam laten weten dat alle daders nog vastzitten en dat RTL Boulevard gesproken heeft met een zogenoemd nepaccount, die zich voordeed als één van de daders. Deze persoon heeft zelfs diploma’s overlegd en een gesprek met zijn ‘moeder’ geïnitieerd." En zo krijgt RTL Boulevard een ereplaatsje in onze favoriete serie. Twee kleine mirrorstukjes uit de uitzending via een twitteraccount (waar we niet naar linken omdat het al erg genoeg is dat de bejaarden van RTL Boulevard in dit soort sneue doxende nepnieuwsverspreiders trappen) na de breek.

