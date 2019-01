Waarom mogen er in NL wel 10 miljoen timmermannen/ metselaars worden opgeleid maar nog geen 50 artsen per jaar, is dat om hun salaris toren hoog te houden en de spoeling dun en om ons leeg te zuigen of zijn de NL echt te stom om voor arts opgeleid te worden.

Ik denk het eerste, ook moeten ziekenhuizen eens stoppen met al die maatschappen in het ziekenhuis, dat zijn bedrijf in een bedrijf, in dit geval een ziekenhuis. Ze moeten veel meer studenten toe laten die arts, tandarts, specialist en of chirurg willen worden.

Want timmermannen en metselaars mogen uit alle landen van de EU werken in NL maar geen artsen/ chirurgen enz. dat is wel erg vreemd vindt je niet. Zou dat zijn om de beroepen schaarst te houden en de lonen belachelijk hoog of zijn de artsen/ chirurgen in andere EU landen te stom om hier te werken?????