U wilt minder wetten?



Dat is mogelijk. Er is een voorbeeld in de geschiedenis - het is eerder gedaan.



De Whigs in England hadden macht in het Britse Parlement vanaf ongeveer 1688. De Whigs waren de voorgangers van Classic Liberals. Historicus Nock had de volgende observatie:

In 1873 hadden de Whigs van alle 18.110 wetten die de Britten in de boeken hadden op dat moment, 4/5-de ge-repealed. En dan bedoel ik dus niet die wet vervangen met een andere wet, maar vervangen met een lege pagina - niets, weg. Verbluffend: 80% is ongeveer 14.488 van ALLE wetten weg.



Klinkt goed? Wilt u ook?



Ok, take your medicine..

Je kunt die periode in Engeland niet los zien van de opleving van een heel assertieve vorm van Christelijke waarden die we nu kennen als Victorian England.



Die wetten konden allemaal weg omdat ze niet nodig waren. Men hield zich er sowieso wel aan en het feit dat er een wet voor was, leek volstrekt overbodig en was vast beledigend.



Dit is het gedeelte dat de Anarchisten, Progressief Rechts, Libertijnen en Libertariers niet willen horen. T'is duidelijk waarom: die willen de wetten kwijt omdat zij zich er NIET aan willen houden.



Jammer. De geschiedenis wijst uit dat het zo dus niet werkt. Wetten worden enkel en alleen in bulk weggedaan als ze niet meer nodig zijn.



Zit er voorlopig niet in, kan ik u verzekeren als de grens wagenwijd openstaat voor allerlei criminale idioten en de enigen die wetten weg willen hebben, juist diegenen zijn die dat willen omdat zij zich er zelf niet aan wensen te houden.