Mastermattie | 22-01-19 | 11:02

Daar gaat dus de stas niet over. Dat is dan aan de Rechtbank. De wet is nieuw. Bestaat pas sinds eind 2017 en er is dus ook nog weinig jurisprudentie. Er zijn pas 12 eerdere zaken geweest. Heb nog niet in beeld of daar al beroepen uit zijn voortgekomen. Vermoed echter dat het vooral draait om het bewijs wat er is dat de betrokkene daadwerkelijk lid was van een groepering zoals door de wetgever is bedoeld. Onderzoek in Raqqa in de registers van IS zal wel lastig blijken te zijn.