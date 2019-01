Brouwers zijn net kartels, maffia zo u wilt. In ruil voor een inrichting of verbouwing leggen ze je een verplichting op om alleen de merken en types drank te verkopen die zij willen. Daarvoor hebben ze zelfs agenten in dienst die langsgaan bij grotere zaken om de bordjes op de tap te wisselen voor je. Hooguit kan je nog kiezen uit een paar soorten maar zelf iets op de tap zetten? Doodzonde, er wordt vrijwel meteen gedreigd met contractbreuk etc...

Een onafhankelijke kroeg is zeldzaam inderdaad vanwege de vergunning en het pand die meestal beide van de brouwer zijn. Je herkent ze aan het ontbreken van een pilsmerk-uithangbord, als het er al hangt is het een oudje van de veiling en niet het nieuwste, voorgeschreven modelletje. Het grote voordeel daarvan is dat de uitbater zelf kan inkopen op de vrije markt, is een fust te duur dan kan hij zelfs overgaan op kratjes. Ik heb meerdere tenten meegemaakt waar kratjes de norm waren, sommigen hadden gewoon iedere week de aanbieding van de suup ongeacht merk. Anderen hadden bv Oettinger van de Lidl, een heerlijk, eerlijk pilsje (ja echt pils) volgens reinheitsgebot en gentech vrij. Kost 7 euro/krat dus da's fijn goedkoop pilsen in de taverne. Oh ja, en je kan met de rij lege flesjes op je tafel laten zien hoeveel je gezopen hebt met je maten, dat ook. Uitgedrukt in literprijs is dat de goedkoopste manier om bier te schenken in een kroeg. Dat terwijl tankbier voor de brouwer het goedkoopst is te leveren, geen verpakkkingskosteen etc... maar toch is dat duurder. Rara hoe kan dat in een vrije markt, he?