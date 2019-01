Pik in, het is winter. De Tweede Kamer wil nu ook uw allerlaatste warmtebron afnemen. Uw houtkachel. Een doorn balk in het oog van de stroomlobbyvriendjes van de VVD66-klimaattafels. Wie stookt neemt geen stroom af, en wie gratis stookt betaalt ook nog eens geen btw, dáár gaat het om in deze discussie, en niet om die paar kuchende zeurmensen die zich groen en geel hoesten om de schoorsteen van de buren. Of om een tiental agressieve anonieme houtrook twitter-accountjes (hoi klimaattafels), die sinds voorjaar 2017 haat zaaien en kacheleigenaren de moeder stalken.

Goed, oké, is wel zo, sommige van de COPD-piepels hebben last van walm, maar dat komt omdat onverlaten goedkope houtkachels van 79 euro bij de bouwmarkt halen en daar kleddernatte 'ovengedroogde' bouwmarktblokken in flikkeren. Of erger, dat blauwe MDF Ikea-kastje. En lieden die niet stoken volgens de Zwitserse Methode.

Daarom EENSCH met deze mevrouw in de Volkskrant. Hout verplicht 2 jaar drogen in weer & wind. Filtertje op het pijpje tzt prima, maar dan ook een BTW-tarief van 1% voor inlands eiken-, berken-, en beukenhout. Gezellig Verhit LiveDebat op STOOK24.