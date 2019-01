Like Margaret Thatcher once said that "The trouble with Socialism is that eventually you run out of other people's money.".........

En dat is exact wat je hier ziet gebeuren. De 'armoedzaaier' treft het niet.

Slechts diegenen die het nog kunnen opbrengen om zich des ochtends met 'broodtrommeltje onder de snelbinders' richting hun broodheer begeven zijn de beoogde slachtoffers die deze zieltogende stroming aan het 'infuus' houden.

Tot aan het moment dat ook deze het bijltje erbij neer gooien.

'Socialisme' is per definitie een doodlopende steeg.