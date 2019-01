Hallo. Daar zijn we weer. De legendarische FFV is terug. Ooit gekilled door de managers op de Basisweg, maar nu we weer eigen baas zijn is het weer als vanouds & van dik hout planken. Bunkerhard lachen om foute grappen & dingen die niet kunnen anno nu. Want FUK JOE. Dank allen, voor het weer massaal inzenden van al dan niet bijelkaar gejatte fotosoeps voor deze editie. De opdracht was: verherverbouw een beroemd Nederlands jeugdboek naar gedroomde maatstaven van die malle Amsterdamse Parool-mevrouw, die denkt dat 020 Nederland is. En ja... eh... u moet er duidelijk nog even inkomen. Maar wij ook, dus dat schept een band. De fotosoeps vindt u hieronder in random order, met een nummer in plaats van een inzender. Want anders gaat iedereen toch weer gewoon 'Cortes', 'Coontje' en/of 'Thierry Baudet' stemmen als goeiste. Superdemocratische stempoll helemaal onderaan de fotosoep-collectie & extramooie prijzen voor de winnaar. Plezier!

Kies dan Maar welke is de beste? 1 Fabeltje

2 Bontekraag

3 Borre

4 Dik Trom 1

5 Jan Terlouw

6 Dik Trom 2

7 Hadir & Hassan

8 Thea Beckman

9 Suske & Wiske 1

10 Bob Evers 1

11 Hassan Potter

12 Waanzinnige boomhut

13 Puinhopen

14 Jenny & Martin

15 Jiha3

16 Jerry Airfryer

17 Jihad op sloffen

18 Snelle Yassar

19 Puk & Muk

20 Bontekoe

21 Sindbad

22 Suske & Wiske 2

23 Kafir tegen Vier



Poll is Verlopen.