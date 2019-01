In navolging van de stadjers willen universiteit en hogeschool niks meer te maken hebben met die rukkers die compleet rogue gaan en de gemeente is er inmiddels ook helemaal klaar mee. Was er eerder al schedelstampen; aanleiding dit keer een geweldsincident in mei 2018, zo blijkt uit correspondentie van de burgemeester. Een student liep 'onbekend letsel' op bij 'een ernstig geweldsincident' en Vindicat weigerde de naam van de dader door te geven aan de GroPoPo. "Het ernstige geweldincident dat op 3 december in uw horecabedrijf heeft plaatsgevonden, alsmede de weigering van het bestuur om de naam van de verdachte van het incident op 10 mei 2018 aan de politie door te geven, zijn voor mij aanleiding u een bestuurlijke waarschuwing op te leggen. Dat betekent dat indien er zich de komende 12 maanden in of rond uw horecabedrijf, of tijdens door uw vereniging georganiseerde buitenevenementen, weer incidenten voordoen, ik zal overwegen over te gaan tot tijdelijke sluiting van uw bedrijf, tijdelijke sluitingstijden op te leggen en/of uw exploitatievergunning in te trekken." Nog 1x en dan kan de toko sluiten, dan kunnen de minions elders in de rij gaan staan en dan mogen seksueel gefrustreerde doktertjes in spé elkaar gewoon weer ergens anders (ver)neuken. Handhaaft en beschaaft in je broekje en meer niet; die aardbevingen daar wekken bij het volk nog meer sympathie op dan deze lui. Enfin, leefde Zentgraaff nog maar om dit te duiden.