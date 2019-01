We hebben er een jaar op moeten wachten, maar we hebben weer STORM in Nederland. Zometeen straks is het hoogwater, en op de waddeneilanden proberen ze al met man en shovel de strandtenten te redden van de ondergang. Het strand van Terschelling is al foetsie door springtij en op Vlieland houdt 1 strandtent moedig stand. Op de dijken van Groningen en Friesland houden de dijkgraven de wacht, en worden de coupures gesloten. Meer webcams hiero (klik Noorden). Realtime updates over de januaristorm van 2019 via de HoogwaterTracker. Later meer & updates.

Hou je veilig!

Vlieland LIVE

Nog meer slachtoffers