Wat het probleem bij de politie is? Nou, niet de 24/7 dienders maar de baasjes die de baantjes verdelen en verblind lijken door carrièredrang. Daar gaat het m.i. al heel lang mis, in het bijzonder na de voorlaatste reorganisatie in de jaren ‘90. Een voorbeeld. In die tijd werkte er een man als, onder meer, plaatsvervangend korpschef in een van de politieregio’s. De man was, althans in mijn ogen, een politiebaasje als veel van zijn salarisschaal 10+ collega’s: carrière maken prevaleert. Het carrière maken bereikte zijn hoogtepunt toen de man korpschef werd in de moeilijke regio Rotterdam-Rijnmond. Later, in 2009, waren er in die regio de zogenoemde strandrellen en de rol van die korpschef (“ik was op vakantie”) stond daarbij ter discussie. Volgens burgemeester Aboutaleb is er daarna niet aangedrongen op het vertrek van de korpschef maar dat wordt door velen – inclusief mijzelf – in twijfel getrokken. Hoe dan ook, de man is vertrokken uit Rotterdam-Rijnmond en hem werd een hoge functie toegeschoven om de uit de hand gelopen ICT perikelen bij de politie op te lossen. Opnieuw was ik verbaasd, niet in de laatste plaats omdat bleek dat m.i. weinig kennis op een bepaald vakgebied geen bezwaar was voor zo’n zware taak en het voorval in Rotterdam-Rijnmond evenmin een belemmering bleek. Maar goed, zo ging en gaat dat al jaren bij de politie. Relatief kort na zijn aanstelling als ICT baasje verscheen er een kritisch rapport van een “commissie van wijzen” en moest de man daar zijn biezen pakken, vermoedelijk onder druk van het ministerie. Miljoenen weggesmeten en geen stap verder naar een oplossing van het voortwoekerende ICT probleem. Ik wil de betreffende man hier niet schandpalen en noem dit dan ook slechts als een voorbeeld van de gebruikelijke gang van zaken binnen deze organisatie. Het is niet belangrijk hoe goed je bent, het is slechts belangrijk hoe goed jouw (politieke) baas vindt dat je bent. Tot de dag van vandaag en funest voor het goed functioneren van het geheel, zand in de motor. Ook funest voor u en mij als incidenteel hulpvrager of belastingbetaler en voor de wél hard werkende 24/7 mannen en vrouwen met een zware taak bij de politie. En de Haagse kliek? Die hoort en ziet alles maar verzuimt al jaren achtereen om daadwerkelijk en adequaat in te grijpen.