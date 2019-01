@fikkieblijft!

Als het geen godsvermogen had gekost was ik er zo heen gegaan. Ik ruim hier ook het zwerfvuil van anderen op, dus waarom niet eens in een andere omgeving? Met GL stemmen of niet heeft dat niets te maken, al had juist een club als GL of andere milieuclubs, zoals Greenpeace of de Waddenvereniging wel even een actie op touw kunnen zetten om wat gemotiveerde opruimers tegen reiskostenvergoeding die kant op te krijgen. Slaapzakkie en luchtmatrasje mee of in een jeugdherberg. Eten wat de pot schaft. Lijkt me best een mooi iets.