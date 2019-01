Die uitzuigende profiteurs in Roemenië en Bulgarije kunnen natuurlijk weer lekker goedkoop met de trein en de taxi, wat een mazzelaars, maar hier in Nederland betalen we ons helemaal blauw, terwijl alles al zo duur is, BEDANKT Mark Rutte. Allemaal de schuld van de Rabobank én van Frans Timmermans, die vanochtend weer 34 pannenkoeken met spek naar binnen heeft lopen gooien maar zich druk maken om de prijzen van het openbaar vervoer ho maar. En wat krijgen we er in Nederland voor terug? Overvolle treinen, vieze bussen, staan in de spits, oplichters als taxichauffeurs, chagrijnige conducteurs en sein- en wisselstoringen. Maar ach, wat zeuren we nou. Het Nederlandse openbaar vervoer is nog altijd beter dan in al die andere stomme landen dus wij gaan vandaag gewoon weer lekker met de auto.