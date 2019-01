Want bovenstaand Beverly Hills 90210-wannabe-huis te Baarn is op Funda geklapt als Amsterdam-Buiten, met op de kaart ook nog eens een pin in het centrum van 020. Ja kom nou. Baarn is GÉÉN Amsterdam-Buiten, Baarn is gewoon Baarn. Als mensen een huis in Baarn willen, zoeken ze wel naar een huis in Baarn. Maar gek genoeg willen heel veel mensen geen huis in Baarn, heel veel mensen willen een huis in Amsterdam, en daarom vullen ze Amsterdam in als zoekopdracht en niet Baarn. Maar dan heb je dus van die makelaars zoals Rigter die de boel lopen te belazeren. En 30 minuten van Amsterdam-Centrum is ook nog eens gelogen want A1. En dan dit: Bos & Lommer is Bois & Lombre. Bedacht door de plaag van Amsterdam Lul Bernhard, die zelf waarschijnlijk nog nooit in Bois & Lombre is geweest. En nee, Bos & Lommer is ellendig en gewoon Bos & Lommer, precies zoals Gasselternijveen ook geen Gasselternijvenue is en precies zoals Leeuwarden geen Le Euwarden is. Wanneer stopt deze ongein.

Wel handig voor als je 23 kinderen hebt