In onze mooie Europese hoofdstad Brussel is er een wijk Molenbeek, u weet wel daar waar Judith in de EU altijd 's avonds in haar korte rokje loopt en haar dieseltje veilig parkeert met een Israëlisch vlaggetje aan het spiegeltje.

Daar is de straat geheel onverwachts verandert in een no-go zone voor alle hulpdiensten tijdens nieuwjaar. De oudjaarsnacht is daar dan ook niet echt sfeervol verlopen, voor de vele GroenLinksers die daar altijd zo graag vertoeven.

-

Toch gaat onze Judith in de EU na haar reces van 5 weken (3 weken reces en 2 weken om weer op te starten) keihard aan de gang met de Europese hetze tegen de Visegrad landen (met name Hongarije) en nu natuurlijk ook tegen Oostenrijk en Italië.

Zou ze zich ook eens afvragen hoe de sfeer in de grote steden in de Visegrad landen was? En dan hebben we het niet over autobranden, geweld tegen hulpdiensten en diverse steekpartijtjes maar gewoon de sfeer in de straat. Of zouden ze daar net als in Keulen toch drastischere maatregelen hebben genomen, dan enkel de armlengte afstand.

Ben echt benieuwd.

Er is in België één brandweercommandant opgestaan en de term politiek incorrect in de mond genomen en getracht het probleem bij naam en toenaam te benoemen. Moedig en feitelijk ook de start van de oplossing, beter als enkel wat spierballen taal.