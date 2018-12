Nadat Ajax zich had geplaatst voor de laatste zestien van de Champions League gingen businessclubleden en sponsoren tanken in een tent in Athene. Iedereen die weleens op zo'n sponsortocht naar een uitwedstrijd is geweest weet: hoppa, zuipen geblazen. Bier. Wodka. Hoeren. Gekkigheid. Maar Ajax-directeurtje Rutger Arisz heeft in de gang van het hotel een keertje geen gedag gezegd tegen Telebelg-journalisten Mike Verweij en Valentijn Driessen en nu moet hij weg van Kaïn & Abel. "De ongewenste intimiteit bestond eruit dat Arisz diverse personen in het gezelschap van een Ajax-sponsor en -businessclubleden 'optilde met een worstelgreep, die pijnlijk en niet plezierig was'." Nou nou nou nou also also Rutger Arisz, heb je ze tegelijkertijd ook nog geïnjecteerd met hiv, hun zus verkracht en de remleidingen van hun auto doorgesneden of was dit het wel? Enne, fok ongewenste intimiteiten, he. Maar De Telegraaf, de ongekroonde koning van het bagatelliseren van MeToo, continu op het publiek inhamerend met termen als digitale schandpaal, onzin, hetze enzovoort enzovoort, karaktervermoordt een of andere starnakel sportnono die 'mensen optilde'. Eerder werd Arisz al 'uitgekotst'. Geen idee of Driessen een vrouw heeft maar zo ja, dan heeft Arisz eraan gezeten. Weet Ajax welke Amsterdamse krant trouwens ook over Ajax schrijft? Het Parool!

