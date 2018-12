velen zullen zich herkennen.. dat van die vrouwen en geloofsdingetje is een hele goede om onderin de beschikbare kandidaten te komen voor ieder k*t werkje die altijd voor tijdelijk wordt aangeboden. daarom wil namelijk niemand die baantjes en blijven het echter zoekplaatjes voor werkgevers.. en drukzetters voor de UWV. Schrijf je maar in bij 5 stuks dan is er altijd werk te vinden dat voor iedereen onaantrekkelijk is maar voor jouw is dat prima! Nu heb ik dan meteen ook de methode te pakken waarom allochtonen hoog of laagopgeleid niet voor die k*t baantjes in aanmerking komen en de atochtoon die na tig jaren arbeid uit zijn vaste job is getrapt ( net als deze ekiz) de verkeerde leeftijd heeft om nog ooit aan een baan te komen voor langere tijd maar totaal geen enkele reden kan aandragen om niet meteen in die uitzendbranche onder op de stapel te komen.. je kunt toch slechts zeggen dat je van je geloof ( geen Islamiet) niet met mannen of vrouwen mag werken in 1 dezelfde ruimte...

geeft mooi aan wat er mis is in dit land.. als je Islamiet bent heb je altijd je sterkste troef in je handen om de plichten in dit Westers geschoeid en ontworpen land te verwerpen ( mag niet van MIJN oosters geloof) maar de rechten op altijd te eisen onder de kreet 'discriminatie'!