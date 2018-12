Nederland - 18 december 2018 - Persbureau Gele Hesjes - Er komt een nieuwe referendumwet. SP Kamerlid Ronald van Raak, warm pleitbezorger van meer burgerinspraak in onze haperende economie, heeft dat aangekondigd in zijn column op The Post Online.

Van Raak reageert daarmee op het rapport van Commissie Remkes, waarin de glasheldere aanbeveling staat dat Nederland een correctief bindend referendum nodig heeft. "De discussie is gevoerd, de staatscommissie heeft gesproken en de wet is al lang gemaakt. Ik zal daarom zo snel mogelijk de wet opnieuw indienen", schrijft hij. Van Raak betreurt de afschaffing, eerder dit jaar, van het bestaande raadgevende referendum: "We hebben referenda georganiseerd, met een hoge opkomst en een heldere uitslag, maar ook met uitslagen die de meeste politieke partijen niet beviel. Waarna het referendum weer werd afgeschaft."

Het geluk is met het Kamerlid, want toeval wil dat er al een compleet wetsvoorstel ligt om een correctief bindend referendum in te voeren. Dat is ooit opgesteld door '66, de PvdA en GroenLinks, maar nooit door hen ingediend nadat ze ontdekten dat referenda niet de door hen verlangde uitslagen brengen. "Het referendum dat ooit begon als een speeltje voor de elite bleek in de praktijk een machtig middel voor gewone mensen", vat Van Raak het treffend samen.

Van Raak diende het voorstel van de linkse collega-partijen zelf al eerder in, maar toen werd het weggestemd. Het Kamerlid denkt ditmaal meer kans te maken, omdat de Staatscommissie onder leiding van vvd'er Johan Remkes een warme aanbeveling doet voor het invoeren van het bindende referendum. Enige haast is wel geboden voor de SP'er, want uit peilingen blijkt dat een ruime meerderheid van het electoraat in hoog tempo alle vertrouwen in democratische vertegenwoordiging en vernieuwing aan het verliezen is.