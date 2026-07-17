Wij zijn even de vis o nee de draad kwijt hoor: in het eerste halfjaar van vorig jaar o nee dit jaar zijn minder o nee meer meldingen gedaan van goed functionerende o nee verwarde personen: "Ruim 96.000 keer ontving de politie in de eerste helft van dit jaar meldingen over personen met verward gedrag. Dat is 17 procent meer ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar." Niemand o nee iedereen kan in principe verward of onbegrepen gedrag vertonen. Zo heb je onbegrepen zangeressen, verwarde acteurs en zelfs onbegrepen en verwarde ministers zoals Hans Wiegel o nee Elanor Boekholt-O'Sullivan. Misschien hebben zelfs wij ons weleens verward o nee normaal gedragen het afgelopen halfjaar. Duidelijk o nee verwarrend allemaal! Zin om ergens midden op een plein te gaan gillen als een baby o nee als een varken nu.