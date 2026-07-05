Ja, gisteren al in alle kranten. Maar wel zonder naam en zonder scans van de officiële aangifte. Volgens zowel de bovenstaande aangifte (de tweede en derde pagina zijn in omgekeerde volgorde geplaatst) als Indiase nieuwszender WION betreft het Nederlandse slachtoffer de 35-jarige Stephanie Adriana Mau-Arun uit Zaanstad, en het andere slachtoffer ene Astrid Robinson Bracho uit Venezuela. Het verhaal luidt als volgt:

In oktober 2025 zou het vrouwelijke tweetal in Singapore de zoon van de Pakistaanse vice-premier/minister van Buitenlandse Zaken Ishaq Dar, namelijk Muhammad Raza Dar ontmoet hebben. Daar zou het vrouwelijke tweetal $60.000 geïnvesteerd hebben in een gezamenlijk crypto-project met Muhammad Raza Dar, later lie die investering op tot $500.000. Daarna bleef Muhammad Raza Dar zich maandenlang een respectabele zakenpartner tonen, won hun vertrouwen, en nodigde de vrouwen uit in Islamabad voor een nieuw zakenvoorstel.

Ze kwamen aan in Islamabad op afgelopen 26 juni. Op 29 juni werden ze volgens de bovenstaande aangifte onder ede onder het voorwendsel van het bezoeken van een verjaardag van een neef van Muhammad Raza Dar ontvoerd en opgesloten in het huis waar dus geen verjaardag plaatsvond. Daar werden ze afgeperst voor uiteindelijk $2 miljoen, wat ze zeiden niet te hebben, waarop gedreigd werd met de dood en het verkopen van hun lichaamsdelen. Weer daarna werd het Nederlandse slachtoffer verkracht, en werd gedreigd dat haar borsten er met een glasscherf afgesneden zouden worden. Ook werd gedreigd dat haar vagina opengesneden zou worden, en drukte een man de glasscherf op haar venusheuvel. Ze smeekte om haar leven en na 20 minuten stopte het.

Tijdens het noodlottige verblijf had ze haar familie en vrienden per voice notes, die ze moest sturen om om het geld te vragen, al laten weten in gevaar te zijn door haar geheime codewoord "Carlitos" te zeggen. En door het vertrouwen van de bewakers te winnen, wist het tweetal uiteindelijk zelf te ontsnappen en de politie te bereiken.

De hoofddader en vier andere medeplichtigen zijn inmiddels opgepakt door de Pakistaanse autoriteiten.

Naschrift 17:42 - In de onderstaande, aanvullende slachtofferverklaring uit een Pakistaanse politiedocument staat dat het Venezolaanse slachtoffer Astrid Robinson Bracho door een man tweemaal vaginaal en eenmaal anaal verkracht is, en door een tweede man oraal.