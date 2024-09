Kijk, dan weet je dat je echt goede persberichten schrijft: als kneuterige christenkrantjes 8479 kilometer verderop het (nagenoeg) letterlijk overnemen. Leuk idee voor een extra journalistieke laag was misschien uitpluizen waaróm het zo onveilig is voor de vrouwtjes en de transjes in de Pakistaanse metropool Lahore? Nou goed bij Trouw hadden ze er geen zin in en wij zijn er te dom voor dus we leggen deze even bij u.

A) Ze lezen er allemaal De duivelsverzen van Salman Rushdie, wat zoals u weet een transfoob rukboek is;

B) Ze lezen er allemaal Harry Potter, wat zoals u weet een transfobe rukreeks is;

C) Inkomensongelijkheid. Ondanks gedane beloftes slaagt de regering er niet in te nivelleren. Dan moet je net de Pakistanen hebben: die reageren zulks af op de vrouwtjes;

D) Weblogs als GeenStijl;

E) Mensen als Spartacus;

F) Het oeuvre van zanger Ronald;

G) Door een recente uitzending van onderzoeksjournalistiek programma Zembla;

H) Toxische mannelijkheid, volstrekt willekeurig uitgestrooid over de wereldkaart;

I) TikTok, meer specifiek die ontzettende voorhuidfrikadel van een Andrew Tate;

J) Anders, namelijk: