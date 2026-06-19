Altijd kwalijk als een gerespecteerd lid van de Temptation Island-gemeenschap (en derhalve een voorbeeld voor de jeugd in Lelystad, Emmen en Helmond) helemaal niet zo onschuldig blijkt als werd gedacht. Boxmeneer Alex Maas stapte ooit het collectieve geheugen binnen door on air tegen ene Niels te zeggen dat hij vieze dingen ging doen met zijn meisje, om vervolgens de daad bij het woord te voegen. Later schopte hij tijdens een avondje tijgeren een gemeenteraadslid in elkaar in Roeselare, en tijdens een ander avondje tijgeren trok hij (al dan niet om zijn val te breken) aan de haren van een nietsvermoedende vrouw, maar het had er alle schijn van dat deze knul met dat imposante, Spongebob-achtige bovenlijf van hem zijn leven inmiddels helemaal op de rit had. Helaas! Dat is helemaal niet zo, meldt RTL. "Volgens justitie zou Alex samen met een andere verdachte op 1 oktober 2022 naar het terrein van sneakerplatform StockX in Veldhoven zijn gereden met een trekker en oplegger. Daarbij zouden zij gebruik hebben gemaakt van een vervalste laadbrief." Het zou gaan om honderden designersneakers (Engels voor dure maar lelijke gympen, red). Zaak die alleen maar verliezers kent; dit straalt slecht af op alle voormalig Temptation Island-deelnemers, ook zij die wel iets van hun leven willen maken.