MOOI. Heel Nederland ziet het licht
Het was fel, kleurrijk en prachtig
Dichterlijke schoonheid
O, wow, kijk dan, lieve mensen: ook boven ons dorp in Brandenburg is vanavond het #noorderlicht te zien! De eerste twee foto's zijn gemaakt vanaf het erf van onze oude DDR-boerderij en de laatste twee vanuit iets verderop in het dorp. Het golft en vloeit en het verandert elke… pic.twitter.com/sombCOTPnh— Djeekop de Dichter ★ (@djeekopdicht) January 19, 2026
'Mooi hè!' zei Jan Wolkers altijd als hij wormen of pissebedden in de smerige aarde zag wroeten. Maar als Jan Wolkers vannacht toch eens naar de hemel had kunnen kijken, wie weet wat hij dán had uitgeroepen. Eindelijk was er écht iets moois te zien in Nederland. We hebben het met z'n allen kunnen zien: Het Licht. Het Noorderlicht welteverstaan. Kun je heel veel woorden vuilmaken aan hoe zeldzaam het is, dat het gaat over een 'zonnestorm' en dat we de hele nacht hebben liggen janken, je kunt ook gewoon lekker de plaatjes (terug)kijken. Want wanneer kun je nou zo iets prachtigs bespreken bij de koffieautomaat? Dus voor wie het heeft gemist of voor wie nóg eens wil kijken, hieronder gewoon heel veel Noorderlicht.
Den Haag
Noorderlicht, nu! #noorderlicht #kijkduin #denhaag #aurora pic.twitter.com/Tz7O68LeP3— Marc Wurfbain 🦀 (@WurfTwain) January 19, 2026
Nijmegen
Genieten van een intense noorderlichtshow! De kleuren waren opvallend fel: een 'dansende' groene band hing zelfs helemaal richting het zuiden. Ook tof om te zien dat zoveel mensen het #noorderlicht nu een keer zelf konden spotten 🌌— Wouter van Bernebeek (@StormchaserNL) January 20, 2026
Mijn eerste foto rond 22.20u vlakbij Nijmegen: pic.twitter.com/wIU1JpkuzP
Friesland
Friesland #noorderlicht pic.twitter.com/ddWEXBsbTW— Menno de Bruyne (@mennodebruyne) January 19, 2026
Amsterdam
Oh wow!! The Northern Lights were visible over Amsterdam this evening (just 10 minutes ago)!! I’ve never seen them here before. Extraordinary! #amsterdam #noorderlicht pic.twitter.com/ky0J1IlI2u— Keith Jenkins 🏳️🌈 (@velvetescape) January 19, 2026
Jordaan
Noorderlicht boven de jordaan pic.twitter.com/s8WUo1hBLt— Eddy Terstall (@eddy_terstall) January 19, 2026
Schagen
Schagen pic.twitter.com/6c5BKRDhtW— Pritt (@Pritt) January 19, 2026
MOOI HÈ!
wow wow WOW! Wat een fantastische show van noorderlicht kregen wij voorgeschoteld gisteren avond! Felle rode pilaren in combinatie met snel bewegende, dansende gordijnen van intens groen noorderlicht waren zichtbaar boven Nederland. pic.twitter.com/b5X971poiV— Rick B (@RBekker93) January 20, 2026
Schepper bedankt
Noorderlicht, 19 januari 2026— Barbera Bikker (@bikstra) January 20, 2026
Hazerswoude-Rijndijk
Dank aan de Schepper ❤️ pic.twitter.com/zsAmBOdrUT
Toch niet alleen Nederland, schade
Zelfs vanuit de in Oberwallis Alpen is het Noorderlicht heel fraai te zien. Webcambeelden #Zermatt #Rosswald pic.twitter.com/7nC7rv9wB9— Johanns (Alpen)weer @johannsalpenweer.bsky.social (@Alpenweerman) January 19, 2026
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Hoezee! Noorderlichtjagen in Het StamCafé
Koning, keizer, admiraal, BOREAAL worden we allemaal
WELKOM in de zomertijd, echt wel anders
Verdorie is het alweer zo laat
Deze Kerst dooft de PvdD het licht
Make the donkere dagen donker again
Autoriteit: "NEEM VAST CONTRACT!!!1!
Goedkoop wordt het noooooit meer
PANIEK. Giga zonnevlam onderweg naar Aarde
Oh noes. Niet nóg meer noorderlicht...
Turen naar het zwerk in het Boreaal StamCafé
Noorderlicht! Noorderlicht!
Hebt u het nu wel gezien???
Het noorderlicht!
Eindeloos scroll-plezier: Mugshot Shawtys
Vrouwen de mooiste uitvinding sinds mannen