'Mooi hè!' zei Jan Wolkers altijd als hij wormen of pissebedden in de smerige aarde zag wroeten. Maar als Jan Wolkers vannacht toch eens naar de hemel had kunnen kijken, wie weet wat hij dán had uitgeroepen. Eindelijk was er écht iets moois te zien in Nederland. We hebben het met z'n allen kunnen zien: Het Licht. Het Noorderlicht welteverstaan. Kun je heel veel woorden vuilmaken aan hoe zeldzaam het is, dat het gaat over een 'zonnestorm' en dat we de hele nacht hebben liggen janken, je kunt ook gewoon lekker de plaatjes (terug)kijken. Want wanneer kun je nou zo iets prachtigs bespreken bij de koffieautomaat? Dus voor wie het heeft gemist of voor wie nóg eens wil kijken, hieronder gewoon heel veel Noorderlicht.