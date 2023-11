Gisteravond 19:33 uur (opmerkelijk tijdslot, weten wij bij GS alles van) was er een GROTE BIEM op onze beste vriend, den koperen ploert. Zulks heet een CME, en dat is een coronale massaal ejectie. Klinkt heel geil en porno, maar is het niet. Het is vooral heel vervelend voor demense thuis. Alles boven de lijn Vlissingen-Eindhoven-Venlo kleurt gifgroen in de avond. Er komt opeens lauw bier uit uw espresso-apparaat, de kalfskroketten uit uw airfryer zijn plots crompoucen, al uw EasyToys worden self aware en wandelen de voordeur uit, uw warmtepomp blaast ijskoude lucht uw woonkamer in, al uw mails zijn foetsie en u krijgt alleen nog maar Frank Lammers op Netflix (oh, dat is al zo? uitzoeken - red). Verder doen uw Tesla, Niro en Polestar het niet, zijn de NOS, Volkskrant en NRC pro-Wilders, wandelen er Zwarte Pieten door Amsterdam-Centrum en is uw duurzame fietsvakantie naar Appelscha omgeboekt naar een vliegreis Bonaire. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het vreemde gedrag van ijskonijn Samantha van de receptie. Exacte ETA van deze levensgevaarlijke zonnevlam is nog niet bekend, maar dan weet u dat alvast. Sterkte.