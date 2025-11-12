Hoezee! Noorderlichtjagen in Het StamCafé
Koning, keizer, admiraal, BOREAAL worden we allemaal
Nieuwe kans op het spotten van Poollicht aan het eind van de avond / begin van de nacht! 📷Matt Taylor pic.twitter.com/Z2SgOB98oM— Michael vd Poel (@WeermanMichael) November 12, 2025
Makkers, kom mee naar buiten allemaal. Want we maken weer kans op zwerken boreaal. De zon zou weer gaan schijnen, maar nee, de zon is aan het ontploffen met ongekende CME-dingessen. Als uw smartphone, tesla, magnetron, accukettingzaag, tandenborstel, broodrooster, thuisbatterij, televee en satisfyer het niet meer doen vanavond, dit is waarom. Totale Koningen van het Noorderlicht zijn Wouter (X) en Wesley (FB). Maar u kunt ook zelf noorderlichtjager worden. Dus knip uit die suffe streamingsdienst, trek iets warms aan, vul den heupflacon met sterken drank & ga in een duister weiland staan. En kijk omhoog SAMMIE. Oant moarn.
Graties ProTips
How to Photograph the Northern Lights With a Smartphone. An 𝕏 thread.— Hunter Hurley (@hunterhurleywx) November 11, 2025
SWPC has issued a G4 Watch, effective tomorrow, November 12, and a G3 watch for tonight, November 11. Hype is starting to grow about potential Northern Lights viewings. This is the fourth G4 Watch SWPC has… pic.twitter.com/QIZFHCU28r
Kleurengids
Aurora color guide! What creates the different shades?— Eric Fisher (@ericfisher) November 12, 2025
Different atoms getting "excited" at different altitudes
The bright reds are a sign of a particularly intense event pic.twitter.com/NLXIifuT1o
Beelden from above
Aurora from an airplanepic.twitter.com/bF6leCAc2X— Cosmic Gaia (@CosmicGaiaX) November 11, 2025
GROTE BIEM
NEWS 🚨: Insane look at the CME blast hitting Earth's Magnetosphere right now 🤯 pic.twitter.com/rIpEp3kHN5— Latest in space (@latestinspace) November 12, 2025
IEDEREEN PANIEK
⚡️Solar storm incoming! We are actively monitoring severe space weather events, occurring on 11-12 November. Severely disturbed geomagnetic conditions are expected to persist for at least 24 to 48 hours.— European Space Agency (@esa) November 12, 2025
🔗https://t.co/cmizImQ0EF@esaoperations @MissionSoho pic.twitter.com/E8TKlWrUWj
Livestream voor luie mensen
