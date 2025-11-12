Makkers, kom mee naar buiten allemaal. Want we maken weer kans op zwerken boreaal. De zon zou weer gaan schijnen, maar nee, de zon is aan het ontploffen met ongekende CME-dingessen. Als uw smartphone, tesla, magnetron, accukettingzaag, tandenborstel, broodrooster, thuisbatterij, televee en satisfyer het niet meer doen vanavond, dit is waarom. Totale Koningen van het Noorderlicht zijn Wouter (X) en Wesley (FB). Maar u kunt ook zelf noorderlichtjager worden. Dus knip uit die suffe streamingsdienst, trek iets warms aan, vul den heupflacon met sterken drank & ga in een duister weiland staan. En kijk omhoog SAMMIE. Oant moarn.