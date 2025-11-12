achtergrond

Hoezee! Noorderlichtjagen in Het StamCafé

Koning, keizer, admiraal, BOREAAL worden we allemaal

Makkers, kom mee naar buiten allemaal. Want we maken weer kans op zwerken boreaal. De zon zou weer gaan schijnen, maar nee, de zon is aan het ontploffen met ongekende CME-dingessen. Als uw smartphone, tesla, magnetron, accukettingzaag, tandenborstel, broodrooster, thuisbatterij, televee en satisfyer het niet meer doen vanavond, dit is waarom. Totale Koningen van het Noorderlicht zijn Wouter (X) en Wesley (FB). Maar u kunt ook zelf noorderlichtjager worden. Dus knip uit die suffe streamingsdienst, trek iets warms aan, vul den heupflacon met sterken drank & ga in een duister weiland staan. En kijk omhoog SAMMIE. Oant moarn.

Graties ProTips

Kleurengids

Beelden from above

GROTE BIEM

IEDEREEN PANIEK

Livestream voor luie mensen

Tags: noorderlicht, aurora, borealis
@Pritt Stift | 12-11-25 | 22:00 | 12 reacties

