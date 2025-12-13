Dick van Dyke, bekend van de Dick van Dyke show, leeft nog, en dat kun je eigenlijk elke dag wel nieuws noemen. Maar vandaag is hij ook nog eens jarig. Wat het allemaal nog veel bijzonderderder maakt is de leeftijd die Dyckie bereikt: 100. Man wat een champ-leeftijd. Kun je nagaan (even een 100-jarige uit Amerika zoeken die dat kan nagaan), als je in 1925 op Amerikaanse bodem bent geboren heb je de beurskrach van 1929 meegemaakt, was Calvin Coolidge je eerste president, kon je LIVE van de Duitse verkiezingen in 1933 genieten, zag je misschien wel een Japanse kamikazepiloot overvliegen, kwam je al klaar toen de atoombom nog klaar moest komen, begon je oud te worden toen de Vietnamoorlog begon, had je in Dallas kunnen zijn op 22 november 1963, was discomuziek iets voor de jeugd wat aan je voorbijging, werd je in de jaren 80 al opa en was je in de jaren 90 bejaard, mocht als oude witte man brommen toen Obama president werd en krijg je nu, we schrijven 13 december 2025, je eerste eigen topic op GeenStijl. Wat een iconisch lange periode toch, waarin hij zelf ook een aardige voetnoot in de wereldgeschiedenis plaatste met Grammy's, Emmy's, Tony's, tv-shows en films als Mary Poppins, Chitty Chitty, Bang Bang en Night at the Museum. He lived right through it all en DD has great genes kunnen we wel zeggen. We gunnen hem van harte nog 100 jaar en toosten vanavond tijdens het sterren kijken op zijn verjaardag en zijn dyke van een gezondheid.

Noot. De volgende Grote Naam die deze mijlpaal kan bereiken en dan een topic krijgt: Clint Eastwood (95).