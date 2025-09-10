Microsoft wil een nieuw datacenter bouwen in Middenmeer. Het terrein komt aan de westkant van de A7 en wordt een uitbreiding van het al bestaande datacenter. De grond is vorige week donderdag aangekocht. (NHNieuws). Voor de mensen die nu roeptoeteren EN STIKSTOF DAN? en/of WAAROM EEN BESLOTEN VERGADERING OP HET GEMEENTEHUIS. Dit zaakje was allang beklonken, en is eigenlijk geen nieuws. Hyperscale komt HIERRR, aan de westkant van de A7, naast een al bestaand datacenter. In februari van dit jaar maakte Microsoft bekend de boerderij Fletum (Cultuurweg 8, Middenmeer) van Sicco Mansholt (PvdA) te willen slopen voor uitbreiding datacenters, en op frisse Google Streetview-beelden uit maart 2025 is al te zien dat de boel platligt, en dat er dikke sloten worden gegraven. Kortom: het is niet echt nieuws, Telegraaf. Klinkt allemaal geweldig die vele miljarden, en WeRKgeLeGenHeID (hoewel, als er 12 man in een datacenter rondlopen is het veel). Waar WE ons wel zorgen om moeten maken is dat het allemaal Amerikaanse gigascale CLOUD-dingessen worden.

Want wat hadden we nu in juli van dit jaar afgesproken? Juist.