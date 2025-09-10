achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Make datacenters Dutch again!

Inzake de Microsoft-uitbreiding Middenmeer

Microsoft wil een nieuw datacenter bouwen in Middenmeer. Het terrein komt aan de westkant van de A7 en wordt een uitbreiding van het al bestaande datacenter. De grond is vorige week donderdag aangekocht. (NHNieuws). Voor de mensen die nu roeptoeteren EN STIKSTOF DAN? en/of WAAROM EEN BESLOTEN VERGADERING OP HET GEMEENTEHUIS. Dit zaakje was allang beklonken, en is eigenlijk geen nieuws. Hyperscale komt HIERRR, aan de westkant van de A7, naast een al bestaand datacenter. In februari van dit jaar maakte Microsoft bekend de boerderij Fletum (Cultuurweg 8, Middenmeer) van Sicco Mansholt (PvdA) te willen slopen voor uitbreiding datacenters, en op frisse Google Streetview-beelden uit maart 2025 is al te zien dat de boel platligt, en dat er dikke sloten worden gegraven. Kortom: het is niet echt nieuws, Telegraaf. Klinkt allemaal geweldig die vele miljarden, en WeRKgeLeGenHeID (hoewel, als er 12 man in een datacenter rondlopen is het veel). Waar WE ons wel zorgen om moeten maken is dat het allemaal Amerikaanse gigascale CLOUD-dingessen worden.

Want wat hadden we nu in juli van dit jaar afgesproken? Juist.

  • Er is geen overheidsbrede soevereine clouddienst beschikbaar. We zijn te afhankelijk van een klein aantal externe leveranciers, dat is niet acceptabel.
Tags: A7, Microsoft, Middenmeer
@Pritt Stift | 10-09-25 | 20:00 | 127 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dit wil je ook lezen

Noord-Holland! Neem eerste week april VRIJ

Totaalchaos dreigt door werkzaamheden brug A7. Minister waarschuwt voor DRAMA

@Pritt Stift | 01-03-24 | 11:30 | 86 reacties

GSTV. Tom Staal bij de SCHULDIGE BlokkeerFriezen

EXCLUSIEF gesprek met Jenny (240 uur schoffelen) Douwes op Geheime Lokatie

@Pritt Stift | 09-11-18 | 20:10 | 0 reacties

GSTV. Tom bij de #BlokkeerFriezen in Leeuwarden

GeenStijl met Martin Bosma naar het showproces in Friesland

@Pritt Stift | 12-10-18 | 21:30 | 0 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.