OM rondt onderzoek naar wiet in Haribo-snoepjes af, totaal onduidelijk wat er precies is gebeurd

2 verdachten opgepakt, niet vervolgd

Wij waren helemaal enthousiast toen we lazen dat er in de Haribo Happy Cola F!zz mogelijk sporen van het heilig geestverruimend kruid waren aangetroffen. Wij dus met een paar zakken Cola F!zz de neus op GSHQ gaan zitten, Bob Marley & The Wailers opgezet, paar stapeltjes uitgeprinte tweets van Geert Dales neergelegd en SPACEN MAAR. Het werd een klotemiddag. Uiteindelijk bleek dat het misschien allemaal net even anders lag. Er was geen bewijs dat er door Haribo per ongeluk dan wel expres cannabis aan de colasnoepjes was toegevoegd, het NFI had zelfs geen enkel spoor van cannabis op de onderzochte snoepjes aangetroffen. Maar hoe zit het dan met het gezin uit Twente waarvan 2 kinderen onwel waren geraakt (waarvan 1 in coma) na het eten van de snoepjes? Het OM meldt nu dat de zaak wordt stopgezet, omdat niet meer te achterhalen is wat hier nu precies is gebeurd. Waar in aanvankelijke berichtgeving werd gesproken over 'meer mensen, ook volwassenen' die beroerd waren geworden, spreekt het OM nu slechts van de 2 kinderen en een geval waarbij een hond na het eten van een colasnoepjes onwel werd. Ook de casus van een 9-jarige jongen uit Zeeland die in coma raakte en bij wie cannabis in zijn urine werd aangetroffen, vermoedelijk na het eten van Haribo, wordt niet meer benoemd. Het hele wietverhaal lijkt gestoeld op een positieve indicatieve test die door de politie werd uitgevoerd nadat de moeder van de 2 kinderen in Twente (het eerste kind was op dat moment ziek geworden, raakte daarna coma, het tweede kind werd enkele weken later ziek) met een geopende zak Haribo-snoep op het bureau verscheen. Er zijn in de zaak, blijkt nu, 2 mensen als verdachte aangehouden. Wie dit zijn en wat hun relatie tot de kinderen is blijft onduidelijk. Wat een ONBEGRIJPELIJK verhaal.

Tags: wiet, haribo, seponeren
@Zorro | 02-09-25 | 16:00 | 25 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

