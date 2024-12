Opmerkelijk detail overigens: Israël startte de oorlog tegen Hezbollah die tot Assads val leidde pas écht na Hezbollahs aanval op Israël waarbij twaalf Israëlische Druzen-kinderen gedood werden. Maar goed, de bovenstaande congregatie van zes Druzen-dorpen betreft in tegenstelling tot foutieve berichten geen dorpen te As Suwayda, maar Hader op de Hermonberg, nabij de Golanhoogte. Wat willen ze en wanneer? Annexatie door Israël NU.

Syriës nieuwe HTS-overheid noemt de voorganger een "Evil that might take away our women, might take away our daughters, might take away our houses." Vervolgens noemt hij Israël "A much lesser evil (...). We are with those who preserve our dignity. (...) We ask to be annexed by the Israeli Golan to preserve our dignity."

HTS? Niet in hun naam.