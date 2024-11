Er staat een artikel in de Volkskrant met als onderwerp 'Dreigende smartphoneverslaving en een afkeer van Big Tech drijft muziekliefhebbers terug naar ouderwetse muziekdragers' en het is echt een van de raarste kantoortuinbaksels ooit. Een artikel uit The Guardian van twee jaar geleden overschrijven en drie van je eigen vrienden bellen + opvoeren als bewijs maakt echt geen gesloten conclusie. Dit zal wel empirisch onderzoek zijn: "Ik ben niet de enige met een knagend gevoel van ongenoegen over de invloed van een streamingdienst als Spotify. In gesprekken met vrienden is het steeds vaker een onderwerp van discussie." In gesprekken met vrienden van Mosterd is het wel of niet seinen met kleintje boer steeds vaker onderwerp van discussie, maar dat betekent niet dat half Nederland nu aan het klaverjassen is geslagen. Spotify schrijft gebruikersrecord na gebruikersrecord, maand na maand.

De vinylrevival is vooral nostalgisch, maar hang je Micro Seiki aan een Luxman en je zal wat beleven, en de kwaliteit van CD is sowieso véél beter dan cracky MP3. Ténzij je het in een discman propt, want dan ben je gewoon een nerd, zoals die gozer die tijdens het doomscrollen op zijn telefoon opzoekt hoe de hondjes van de Britse koningin heten. Dan is niet Spotify het probleem, maar hijzelf, als sociaal gemankeerd figuur. En als je 's ochtends wakker ligt van de keuzestress wat je nu weer moet afspelen, is het misschien sowieso eens tijd om wat minder muziek te luisteren, dame. Kop in de wind, vogeltjes kijken, door het bos wandelen, over het strand fietsen. Succes ermee!