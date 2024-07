Yep, dat zat er aan te komen. Gisteren sprak Bibi Netanyahu het congres toe (integraal na de breek); niet iedereen was even enthousiast over zijn komst. Dus verzamelde allerlei lieverds zich mid-psychose rondom het Capitool om een Amerikaanse vlag te verbranden, een fontein rood te doen kleuren (van het bloed, snapt u hem, red.) en een paar relikwieën van de lokale democratie onder te kalken.

Op zich is het natuurlijk hartstikke legitiem om te demonstreren tegen het beleid en/of de aanwezigheid van een buitenlands politicus, maar let op wat er gebeurt zodra iemand een brandende vlag probeert te redden (alles hieraan is onwerkelijk; zowel het in brand steken van vlaggen als het met gevaar voor eigen gewrichten redden van vlaggen).

Het geheel dreigde trouwens even uit te monden in een capitoolbestorming. Hee zeg waar kennen we dat ook alweer van. O ja. Hoefijzers gonna hoefijzer; daar doe je niks aan.