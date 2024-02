Derksen haalt ook het ‘gebroken neus-incident’ aan. "Het is flinterdun. Als Theo zijn handjes laat wapperen en vrouwen slaat? Dat vind ik heel kwalijk. Dan vind ik Overmars met een dickpic een kwajongen vergeleken met waarvan Theo van beschuldigd wordt.” Maar volgens hem is dit alles niet hard bewezen. "Ik vind ook dat als dames boos zijn en aangifte willen doen, dan gaan ze naar de politie. Maar je doet geen ‘aangifte’ via Sunny Bergman bij de VPRO.”

Vrouwenmeppen is niet cool, ook al ben je een boze dwerg

Ik maak me al een poosje zorgen over de geestelijke gesteldheid van Derksen, maar hij heeft hier wel een punt. Want het is toch van de gekke dat NSB’er Bergman naar de werkgever van Theo Maassen gaat en begint te jeremiëren over zijn vreemdgaan. Apropos: ik lag eens met een juffrouw van de Israëlische persuasie in een groezelig budgethotel aan de Haarlemmerstraat in 020 te rotzooien, toen er op de deur werd geklopt. Vervolgens ontstond er een soort Theater van de Lach-scene: Er was helaas geen fatsoenlijke kast waarin ik mij kon verstoppen en de klop op de deur kwam van mijn wettige verloofde... Die begon mijn scharrel te meppen en voor hoer uit te schelden en vervolgens kreeg ik de volle laag. Ik heb me niet verdedigd en liet mijn verloofde haar gang gaan, mij volledig bewust van het komische karakter van het postcoïtale tafereeltje. Enfin, ik heb het opgelost met een fraaie ruiker en een pizza, we hebben het bijgepraat en bleven nog vijftien jaar bij elkaar.

Ik ben geen klassieke vrouwenmepper, maar moet eerlijk toegeven dat ik tijdens een ruzie met een vriendin weleens een flinke duw heb gegeven. Overigens vertelde iemand mij eens dat je tijdens een ruzie met een vrouw altijd een knietje moet geven op een dijbeen omdat dat enorm pijn doet, maar verder geen duidelijke sporen nalaat.

Ach, ik ben sowieso geen vechtersbaas. Op de lagere school in Ede was ik de kleinste van de klas, met rood haar (ook nog eens een bloempotkapsel) en sproeten en een spraakgebrek, en dus werd ik altijd in elkaar geslagen. Puur uit wraak en frustratie heb ik toen het allerkleinste meisje van de school aangevallen, Tonnie, en de helft van heur haren uit haar lelijke spinnenkop getrokken en haar smoel opengekrabt.

Ik snap Edgar Davids en Regilio Tuur dan ook als geen ander (ook ik werd op mijn huidskleur en lengte gediscrimineerd) maar ik ben niet trots op dat stukje misogynie in mij en schaam me nog steeds voor dit incident, al hoop ik dat Tonnie, de Edesche Sunny Bergman, al een eeuwigheid brandt in de hel.

Sunny’s ouwe doos

Sunny Bergman had eerder bij Heineken, Toto en Gillette aangedrongen op een reclameboycot van VI wegens homofoob taalgebruik en dat zal Johan Derksen niet vergeten zijn. Uiteraard deed ze mee aan de oproep tot de advertentieboycot van GeenStijl.

Ik ken Sunny nog uit de tijd dat ze bij het legendarische programma Waskracht van de VPRO werkte. Ze had een flinke reputatie, in die zin dat ze het met iedereen deed die ertoe deed (in Vlaanderen noemen ze zo iemand een bazenpoeper). Daarvoor had Sunny furore gemaakt als Sara Middelkoop in Goede Tijden, Slechte Tijden. Ze kreeg enige media-aandacht met haar egodocument The Sunny Side of Sletvrees, met name door de scène waarin ze bij een Afro-Afrikaanse medicijnvrouw haar schaamlippen liet vergroten door middel van hocus pocus en gewichten. Het valse wicht zal er met haar ketelmuziek en tamtamgeroffel alles aan doen om in de schijnwerpers te komen. De zwarte zuster leerde Sunny ook hoe ze de spieren van haar mossel kon verstevigen, want dat was lekker voor het pielemuisje van haar man, die thuis op de woonboot geduldig de Viva en de Opzij zat te lezen en op de kinderen paste terwijl moeders de vrouw de blommen buiten zette in Gambia. Ik zat klaar met de doos Kleenex tot het moment suprême: de geteleviseerde rondleiding door Sunny’s vagijn. Maar niks kut: er ging keurig een handdoek over de melkflesjes van Bergman en we zagen alleen maar de zwarte zuster verwoed friemelen in de roomblanke flamoes van Sun, die we dus niet te zien kregen. Toen dacht ik: wat ben jij een schijtluis, Bergman. Je bloedzuster Stella Bergsma zou haar voeg wel gewoon tonen aan gans het Nederlandse volk, die heeft tenminste kloten.

Overigens heeft Sunny het concept om met een zak belastingcenten op vakantie te gaan naar Gambia, onder het valse voorwendsel dat wij veel kunnen leren van de maniokstampende zusters onder de klapperboom, gejat van de afgrijselijkste vrouw van Nederland: Adelheid Roosen. Ik ken minstens veertien mannen die spontaan homofiel werden nadat ze La Roosen op de treurbuis hadden gezien.