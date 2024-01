Da's gek, Bouta weg. Met de Kerst was hij nog thuis maar nu kan mevrouw Bouterse hem niet meer vinden. Het leek de Surinamers een goed plan te wachten tot de oud-legerleider zich vandaag zelf zou melden na zijn veroordeling tot 20 jaar celstraf (bijna klaar) vorig jaar. Niet dus. Is hij zijn eigen Desi Delano Junglecommando begonnen, zit hij in het achterhuis van Bram Moszkowicz of heeft Bouterse oude D66-vriendjes gebeld om hem uit de brand te helpen? Een veroordeelde Surinamer die zoek is, dat hoor je nou nooit.

Update - De NDP van Bouterse laat weten dat hun leider 'goed is waar hij is' en wijst er op dat het zaak is dat de partij de verkiezingen wint. Die zijn op 25 mei 2025 dus voorlopig is Bouta nog niet terug.