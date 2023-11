Van het Concert Des Levens krijgt niemand het program.

Van de GeenStijl Café Mega Mix wel!



GeenStijl Café Mega Mix 187 Playlist:

1. Bad Religion - Them and Us (1996) - @Hevvlan Demuru

2. Kool & The Gang - Celebration (1980) - @pollens

3. Lynyrd Skynyrd - Free Bird (1973) - @Snake

4. Wrang - Haatspraak (2023) -@SterF...

5. W.A.S.P. - Mean Man (1989) - @R. Skickr

6. LMFAO - Sexy And I Know It (2011) - @bitterpete

7. Sodom - Ausgebombt (1988) - @Graaisnaaiert

8. Boo Radleys - Wake Up Boo (1995) - @anja

9. Princess - Say I'm Your Number One (1985) - @Geylebok

10. Electric Light Orchestra - Sweet Talking Woman (1978) - @Bad – Casey

11. Secret Rule - Uninverse (2023) - @Mosterd

12. Dire Straits - Brothers In Arms (1985) - @roosvrij (assist @kroel)

13. Oct - Don’t Touch My Clogs (2023) - @RM666

14. Travis - Why Does It Always Rain On Me (1999) - @neonreclame

15. The Verve - Bitter Sweet Symphony (1997) - @Klaus Herzog

16. Abba - The Winner Takes It All (1980) - @Botte Hork

17. Chicago - The Approaching Storm (1971) - @TheOne48

18. Genesis - The Return Of The Giant Hogweed (1971) - @snapal

19. Magnum - Blue Tango (2023) - @Met_baard

20. Baby Animals - Painless (1991) - @Milton_Styx

Bonustrack: The Manhattan Transfer - A Nightingale Sang In Berkeley Square (1974) - @keestelpro