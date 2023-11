Bij een verkiezingsuitslag die nog wel even nadreunt in Nederland mogen wij ook nog wel even nadreunen. Eventjes nog, misschien wel vier jaar. Voor wie het gemist heeft is er nu de GeenStijl TK23 Uitslagenavond, maar dan in samenvatting. Gewoon lekker, een hapklaar uurtje, terugkijken naar verbazing, analyse & goed gelul over hoe de PVV het electorale landschap in Nederland compleet heeft omgewoeld. Met Maurice de Hond, Theodor Holman, Roderick Veelo, Rob Hoogland, Geerten Waling en Arthur van Amerongen. Tijdcodes staan na de klik, zodat u weer weet waar u moet zijn. Proost.

"Speel daarmee geen spelletjes"

Terugkijkcodes

00:00 - Welkom

02:25 - Eerste exitpoll en duiding Maurice

09:08 - Hebben het niet zien aankomen

11:21 - Maurice over scherpe kantjes Wilders

12:24 - Arthur over linkse stemmingmakerij

16:46 - Wat een avond!

21:07 - Exitpoll

23:10 - Maurice: moment om over schaduw te stappen

27:08 - Rob Hoogland over Mohammed

29:58 - Duiding Maurice over VVD

33:46 - Arthur leeft nog

34:03 - Uitslag Groningen

36:58 - Reacties uit linkerhoek

41:13 - Uitslag Rotterdam

44:56 - Duiding Maurice over Omtzigt

52:51 - Kaart van Nederland kleurt PVV

54:05 - Roderick wil naar huis

01:01:34 - GeenPeil