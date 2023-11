Iedere verkiezingen weer tjonge jonge jonge retespannend. De vraag iedere keer is niet of- ie komt, maar wanneer-ie komt. Mensen die met z'n tweeën in een stemhokje kruipen. MAG NIET. Het is dan wel feesjt van democrasie, maar - goedverdoemme - het is hier geen hotel! En daar is-ie hoor. Bij de Volkskrant (uiteraard). KOMT-IE DAN HE...

PS: ANP-foto boven mag welles/nietes. Hangt van de leeftijd van koter af. Weet u dat ook weer.