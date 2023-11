Eerst was het thema "wordt Timmerfrans de nieuwe premier"? Dat was in de tijd dat ook Lientje er nog toe deed, want we hadden het alleen maar over stikstof en boeren en het naderende einde van onze beschaving. Toen kwam Omtzigt met zijn partij en verschoof de discussie naar bestaanszekerheid en bestuurscultuur en cirkelden de journalisten rond zijn hoofd in plaats van rond de koeienvlaaien en moest hij zeggen of hij premier wilde worden. Aan de tafels van de lulprogramma's had iedereen een mening over de vraag of Omtzigt het allemaal wel aankon en hoe besluiteloos hij eigenlijk was. Omtzigt als premier, NSC de grootste, niemand had erop gerekend, maar er er kon nog van alles gebeuren. Men sprak al over de grote drie. Een typisch Nederlands dingetje, "de grote drie", als je kunt spreken van "de grote drie" dan is er rust in het land, dan snappen we waar we mee bezig zijn, dan zijn we onszelf, dan is er orde en regelmaat.

Maar toen begon de PPV in de peilingen wat te stijgen en werden de grote drie een beetje nerveus. Ze hadden hun kruit droog gehouden, het achterste van hun tong niet laten zien, alle deuren op een kier gehouden om geen enkele potentiële kiezer van zich te vervreemden, maar dit scenario was niet waarop gerekend was, zeker niet door de deugdzamen buiten de partijen in kwestie, de journalisten, programmamakers, talking heads, en al die 'side kicks' met hun prekerige commentaren, de Raoul Heertje's van Nederland, die onder hun steen vandaan waren getrokken om het volk de juiste richting in te praten. Paniek in de tent! Het zal toch niet waar wezen dat het Nederlandse volk iets gaat doen dat niet hun aller goedkeuring kan dragen? Dat is toch niet de werkelijkheid waarin we leven? Dat het volk opstandig wordt en zelf gaat beslissen? Alles was toch zo mooi onder controle?

Nee dus. En nu vinden ze plots elkaar, ontstaat er spontaan een 'kongsi', een gezamenlijke inspanning zich te keren tégen die PVV, tegen de mogelijkheid dat de PVV de grootste wordt.

Ziehier de elite.