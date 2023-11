Het is toch geweldig dat wij door dit soort neuzelpartijen per KWH 0,17 eurocent en per M3 Gas 0,68 eurocent belasting bovenop het kunstmatig hoog gedreven veel te hoge tarief mogen betalen. En dat dat normaal jaarlijks weer verhoogd wordt? Nu even in de koelkast vanwege verkiezingen, straks weer los

Totale m3 prijs inclusief alles in Duitsland 40 cent en in Hongarije 23 cent. Maar er is een tekort aan energie?? En wij gaan het milieu wereldwijd redden. Begin bij jezelf jaja tuurlijk erg zinvol en een geweldige dooddoener….. zoals altijd follow the money en het verdienmodel hierachter.