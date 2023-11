Reeds veel over gezegd en geschreven maar hij is er, de nieuwe Bob Dylan. Althans, nieuw, een uitgave van het legendarische concert at Budokan in 1978. Ook al eerder opgedragen: er is een joekel van een 8LP 'Japan Only'-box en die moet je natuurlijk hebben. De jongste 'single' is vandaag uit, net als de nieuwe plaat van Dolly Parton. Dolly - zowaar nog jonger dan Dylan - heeft een joekel van een album met allerlei rockcovers uitgebracht, met tal van interessante samenwerkingen: Sting, Elton John, Stevie Nicks, McCartney+Ringo, allemaal zingen ze een moppie mee, die Wrecking Ball-samenwerking met Miley Cyrus werd al een hitje. Onze favoriet hieronder, Night Moves, met countrykoning Chris Stapleton. En voor iedereen die nu nog niet in de Tena Lady van het leven aan het lekken is, is er ook nieuwe muziek van mensen die niet hoogbejaard zijn, zoals Kurt Vile, en er is een nieuwe video van Neerlands beste band, Johan.

Dolly + Chris Stapleton

Johan (nieuwe video)

Kurt Vile

Plain White T's (kent u van Hey There Delilah)

Dori Freeman (koffiehuis singer-songwriter)

Racetraitor (Kwintiaans)

Vince Clarke (synthpop, nu zin om films van Béla Tarr te kijken)

The Dwarves (punk)

The Polyphonic Spree (orkestrock)

André 3000 (dude van Outkast doet extreem vage crack)

2 Chainz & Lil Wayne (irritante hiphop)

E-40 (wel coole hiphop)

RXK Nephew (meer prima hiphop)

EarthGang (meer rappy gedoe)

Steve Aoki (dj-god, op dit nummer met... PARIS HILTON)

Kenny Wayne Shepherd (gitaarcountry)

Mo Troper (indie)

Juliana Hatfield (singer-songwriter)

Frost Children (poprock)

Ali Sethi + Nicolas Jaar (vaag)

The Optimist in Me (soort emometal, favoriete genre van GU)

Toegift - die Miley Cyrus kan ook zingen he