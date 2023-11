Ooooooo Algemeen Dagblad waarom ben je ZO COMPLEET ACHTERLIJK EN RIOOL

ECHT OF NEP? Redactievergadering Algemeen Dagblad tijdens vlucht naar Málaga

ECHT OF NEP? Hoofdredactie AD viert winnen belangrijke journalistieke prijs

ECHT OF NEP? Alexander Pleijter maakt 'verhaal van het jaar' met 'ECHT OF NEP'

ECHT OF NEP? Alexander Pleijter gaat het land door met zijn knappe verhaal (1)

ECHT OF NEP? AD verkozen tot belangrijkste krant van Alkmaar

ECHT OF NEP? Wereldoorlog 3 breekt uit, vrouw leest Algemeen Dagblad

ECHT OF NEP? Alexander Pleijter gaat het land door met zijn knappe verhaal (2)

ECHT OF NEP? Rennie Rijpma knuffelt varken op KLM-vlucht naar Málaga

ECHT OF NEP? Koning Charles slaat Alexander Pleijter tot Ridder

ECHT OF NEP? Alexander Pleijter gaat het land door met zijn knappe verhaal (3)

DE ANTWOORDEN

A) Als je goed kijkt naar de details, kan je zien dat het beeld geen echte foto is. Het gaat om een afbeelding die gemaakt is met een tool die met kunstmatige intelligentie nepfoto’s genereert.

