Wat een beelden nabij het Indonesian Hospital

Bovenstaand twee onvoorstelbare video's van een Israëlische luchtaanval met wat zeer lijkt op anti-tunnelmunitie, vlakbij het Indonesian Hospital. Op 5 november zei IDF-woordvoerder Hagari in een persco dat naast het onderstaande Shifa Hospital, ook de kelder van het bovenstaande Indonesian Hospital door Hamas wordt gebruikt "to hide an underground command and control centers." Het ziekenhuis zelf ontkent die beschuldiging, maar gaat niet in op dit vermeende telefoongesprek tussen Hamas en een inwoner over hoe de directeur van datzelfde ziekenhuis hun brandstof aan Hamas levert. Ook zijn er op videobeelden van binnen in dat ziekenhuis tijdens een bombardement uitsluitend mannen van gevechtsleeftijd en wapens te zien. Dat betekent niet dat er géén onschuldige ziekenhuispopulatie aanwezig is, het betekent wel dat het niet uitsluitend een onschuldige ziekenhuispopulatie aanwezig is.

Onderstaand ziet u beelden van de parkeerplaats van Shifa Hospital, waar volgens de IDF "“the heart” of Hamas’s intelligence and operational activities" direct naastgelegen is. Volgens Quds News Network zet Israël daar nu heel dichtbij die Ninja R9X Hellfire-raketten met uitklappende zwaarden in plaats van explosieve lading.

Ondertussen lijkt het IDF-net zich steeds strakker te sluiten. "Infantry, armor and engineering forces of the 162nd Division, with IAF air support and the assistance of special forces, raided the military quarter of the Hamas terrorist organization in the heart of Gaza City, near the Shifa Hospital." Video hier.

Enfin, u bent weer bij. We gaan weer live.



Update 08:29 - Wat een ongekende beelden. "Israeli armored forces continue to push into the dense urban part of the northern Gaza Strip, reaching the Rantisi hospital in Rimal, Gaza City. Seen here, a pair of IDF Merkava Mk.4 MBTs operate outside of the hospital."

Update 08:31 - Oh ja, gisteravond tijdens Kristallnachtherdenking natuurlijk op Utrecht Centraal: "From the River to the Sea, Palestine will be Free" en "Intifada, Intifada!" (wat in de praktijk neerkomt op o.a. eindeloze (zelfmoord)aanslagen op burgerdoelen) waar het spandoek van veroordeelde Hamas-fondsenwerver Amin Abu Rashed werd beschermd door menselijk schild Asha ten Broeke.

Update 08:37 - Oh wow, deze Gazaan die een Hamas-persco onderbrak en zei: "We hebben Hamas niet nodig, god volstaat" is naar verluidt thuis door zijn hoofd geschoten en dan niet door de IDF zeg maar.

Update 09:07 - Gisteren in Berlijn op Kristallnachtherdenking: "Nie Wieder ist Jetz" geprojecteerd op de Brandenburger Tor.

Update 09:40 - Trey Yingst: "Israeli media reports that IDF troops have surrounded two hospitals in Gaza City and are calling for them to evacuate."

Update 09:44 - Israëlische officials melden dat gisteren 80.000 Gazanen van noord naar Zuid Gaza gevlucht zijn via het vluchtelingencorridor.

Update 10:21 - Wát een beelden gisteren tijdens Kristallnachtherdenking in Duitsland. Duitse politie, ME en SLUIPSCHUTTERS bewaken synagoge.

Update 11:40 - We doen hier niet mee aan Pallywood-beschuldingen jegens Gazanen omdat Pallywood specifiek tijdens deze oorlog nagenoeg niet actief is in Gaza, omdat het simpelweg niet nodig is. De enige is die paljas Mr Fafo en die trad tot nu altijd zelf als slachtoffer op. Echter, vandaag verscheen er een video waar een heel bombardement inclusief meerdere dodelijke kinderslachtoffers in scene lijkt gezet. Alles aan de scene voelt en oogt anders dan bevestigde aanvallen en bovendien is er geen explosieschade te zien. Ook verschijnen er video's van dezelfde scene, maar dan zonder Mr Fafo, opgenomen door andere Gazanen die zichzelf medeplichtig maken aan deze enscenering.

Update 12:40 - Nieuwe videobeelden van op de zesde dag op rij ook vandaag weer een vluchtelingcorridor langs Israëlische tanks voor Gazanen van noord naar zuid.

Update 13:46 - Hey, nieuwe videobeelden die echt lijken te tonen hoe Hamas waarschuwingsschoten lost nabij een grote groep Gazanen en daarmee voorkomt dat zij met witte vlaggen het Al Nasser ziekenhuis ontvluchten.

Update 13:50 - Zo hey, Gazanen die langs het IDF-corridor naar het zuiden trekken schelden Hamas de huid vol. "Khaled Mashal heeft deze stad vernietigd, jullie zijn de grootste collaborateurs!"

Update 14:10 - Lezenswaardig achtergrondartikel: "Westerners view the Middle East with a new wokified Orientalism: It’s an exotic stage on which to project (if not enact) their own political dramas around identity and oppression. The problem is that the liberal mind cannot imagine what’s inside the illiberal mind."

Update 14:34 - Ongekende nieuwe POV-videobeelden van Israëlische tanks die op (zeer nabije) doelen vuren.

Hamas blokkeert Gazaanse vluchtelingen

Zo hey die schelden Hamas de huid vol

Evenzo: wat een beelden op het parkeerterrein van Shifa Hospital

Het IDF-net sluit zich gestaag

Bijzonder beeld uit Jenin gisteren