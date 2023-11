Terechte uitspraak, er was namelijk helemaal geen acute noodsituatie. Ze legde visite af bij een patiënt. Die was terminaal ziek maar wat maakt dat uit? Afgesproken was dat de bewoners de arts zouden aanmelden als bezoeker maar dit waren ze vergeten. De arts in kwestie wist dus dat ze moest betalen maar deed dit niet. De rechter kon niet anders dan de boete laten staan. Los daarvan kan je best vinden dat artsen een algemene ontheffing moeten hebben of dat de gemeente de boete had moeten intrekken maar daar gaat de rechter niet over.