Ik weet niet hoe het met andere reaguurders zit, maar dit is hoe ik tegen dit conflict aan kijk. Het zal vast dat de Derksens van deze wereld een punt hebben als het gaat om de jarenlange Israelische onderdrukking in de gazastrook en westbank en het mogelijk gevolg daarvan zoals we op 7 oktober gezien hebben. Maar het kan in mijn optiek nooit rechtvaardigen wat die zaterdagochtend heeft plaatsgevonden. Altijd is het hetzelfde geklets als de religie van de vrede weer heeft huisgehouden, regeringsleiders met altijd dezelfde slappe praat over hoe we schouder aan schouder moeten staan en 'terreur nooit mag overwinnen'. Alleen nu hebben de bebaarde heren in kwestie bij de zoveelste slachtpartij eens een keer de hand overspeeld en krijgen ze het volle bak op de deksel. Ik zie het dan ook als een heilige oorlog tegen de zoveelste uiting van islamitische agressiviteit. Ik sta achter deze actie van Israel, wat mij betreft klappen ze er volle bak op met alles wat ze in huis hebben.

Daar horen helaas burgerslachtoffers bij. Maar het zijn wel dezelfde burgers die 17 jaar geleden met de volle verstand op Hamas hebben gestemd en daar zit vast nog een grote delegatie aan fanboys en -girls tussen. Tunnels en een wapenopslag onder het ziekenhuis? Jammer dan, ze hebben het als bevolking zelf zover laten komen. You get what you pay for.