Hoe je het ook wendt of keert, je komt toch uit bij Thierry. Ook jullie GS-reaguurdertjes weten dat, diep in je hart. Gaat af en toe veel te ver met zijn maan en 911, maar hij is toch de enige onafhankelijke libertaire denker daar. Kijk vooral ook naar stemgedrag: ook Geert en BBB trekken leeg je portemonnee. PVV is SP met een anti-immigratiesaus. En Omtzigt is niets anders dan een volstrekt kleurloze kruising van D66 en CDA. Slaat uiteindelijk altijd linksaf.

Er is lef en persoonlijkheid voor nodig om dit totaal geperverteerde ekosysteem van pers, parlement en bestuur omver te trekken. Ik snap Thierry wel in zijn streven naar een eigen ekosysteem. Je moet misschien iets los hiervan gaan bouwen, want totdat je sterk genoeg bent word je door het bestaande systeem uiteraard weggezet als een clown etc. Alles wordt gebruikt om hem machteloos te maken. Hij is hun vijand, dus dat is ook een logische reactie.

Vraag is of we het tij nog kunnen keren. Immigratie van honderdduizenden kanslozen is gewoon EU-beleid en kost miljarden. Er is een enorme toeslagslurpende non-productieve onderlaag gecreëerd die onderwijs, zorg en maatschappij i.h.a. verstikt en een vitale samenleving in de weg staat. Administratieve lastendruk/regelgeving is onhoudbaar geworden: hele secties van de samenleving staan op instorten. De politiek doet niets anders dan herverdelen/nivelleren en inzetten. Er is geen focus op geld verdienen, innovatie en productie.

Het enige alternatief voor ons kiezertjes zou zijn om PVV te stemmen, het socialistische karakter daarvan dan maar voor lief te nemen en hopen op een alliantie met de VVD die dit keer dan uiteindelijk een keer gematigd rechtsaf zou kunnen slaan. Ik twijfel... PVV? ... maar ik stem toch liever niet op een partij die ondernemers en machers zoals ik per saldo toch leeg wil roven. FvD? ... tja voldoende impact? Nog een keer groot maken? Veel succes met uw keuze op 22 november.