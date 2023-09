Dit is echt zo'n heerlijk topic om met een bak popcorn op schoot te lezen. De gekkies die toch enigszins voorzichtig hun debiele theorieën weer verspreiden. "Nouuu ik zal niet zeggen dat het zo is, maaaarrrrr het is allemaal toch wel heel toevallig of vreem dat..." en dan mensen die nog steeds de moeite nemen om het volledig te ontkrachten. Doe geen moeite joh. Een christen overtuig je ook niet als je ze confronteert met alle tegenstrijdigheden in de bijbel. Een 9/11 gekkie zal ook met hand en tand blijven beginnen over zogenaamde gerenommeerde materiaal experts en gebouw 7. Dat zijn ook altijd dezelfde experts die beweren dat allerlei oude gebouwen zoals piramides, niet zo gebouwd kunnen worden met zelfs hedendaagse technologie (ancient technology).

Dit krijg je nu eenmaal als gekke henkie die vroeger misschien net in staat was om zijn hyvesprofiel op te fleuren met emojis, ook de rest van internet ontdekt.

Trouwens, Finland bestaat niet. De aarde is plat. Hagedissen en pedo's hebben de macht. Kanker is 100% geneesbaar in alle vormen maar de big pharma willen niet dat je dat weet, want dan verdienen ze niks meer aan je. Proof me wrong.